В Берлине активисты потребовали уволить российскую пропагандистку Марину Овсянникову из Die Welt

В Берлине украинские активисты требовали уволить бывшую редакторку российского пропагандистского "Первого канала" Марину Овсянникову, которая сейчас работает в медиагруппе Welt.
Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle.
Несколькосот активистов и активисток во время акции протеста возле здания медиагруппы заявили, что возмущены тем, что российская пропагандистка будет писать в немецком издании, в том числе о событиях в Украине. В знак протеста они на время связали себе руки и заклеили рты.
Несмотря на это, вышедший к протестующим начальник международного отдела Die Welt Клаус Гейгер сообщил, что не будет увольнять Овсянникову, поскольку она, по его мнению, "на верной стороне истории".
В то же время он добавил, что "будет поддерживать всех в Украине".
В знак протеста против политики медиагруппы активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за дальнейшего распространения российской пропаганды.
Напомним, что Овсянникова появилась в эфире во время новостей на Первом канале с плакатом No war. Остановите войну. Не верьте в пропаганду. Здесь вам врут. Russians against war” . Она также несколько раз повторила: «Остановите войну! Нет войне!” , а затем в эфир быстро поставили другой видеоряд.
Журналистку задержали российские силовики, но впоследствии отпустили, наложив штраф.
Позже женщина уехала из РФ, а затем появилась в эфире самой влиятельной ТРК Италии RAI и в эфире шоу "Che tempo che fa", где призвала Запад отменить антироссийские санкции.
По ее мнению, "россияне не должны коллективно отвечать за происходящее в Украине". Потому что в этом якобы виноват только один человек – Владимир Путин .
Пропагандистка посетовала, что ее мать-инвалид не может купить себе лекарство, а дочь – рассчитаться в школе за обеды виртуальной картой. В то же время об убитых мирных жителях, в том числе и о детях, Овсянникова не вспомнила.
11 апреля стало известно, что Овсянникова стала внештатной корреспонденткой немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt, где будет рассказывать о событиях в России и Украине.
Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle.
Несколькосот активистов и активисток во время акции протеста возле здания медиагруппы заявили, что возмущены тем, что российская пропагандистка будет писать в немецком издании, в том числе о событиях в Украине. В знак протеста они на время связали себе руки и заклеили рты.
Несмотря на это, вышедший к протестующим начальник международного отдела Die Welt Клаус Гейгер сообщил, что не будет увольнять Овсянникову, поскольку она, по его мнению, "на верной стороне истории".
В то же время он добавил, что "будет поддерживать всех в Украине".
В знак протеста против политики медиагруппы активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за дальнейшего распространения российской пропаганды.
Напомним, что Овсянникова появилась в эфире во время новостей на Первом канале с плакатом No war. Остановите войну. Не верьте в пропаганду. Здесь вам врут. Russians against war” . Она также несколько раз повторила: «Остановите войну! Нет войне!” , а затем в эфир быстро поставили другой видеоряд.
Журналистку задержали российские силовики, но впоследствии отпустили, наложив штраф.
Позже женщина уехала из РФ, а затем появилась в эфире самой влиятельной ТРК Италии RAI и в эфире шоу "Che tempo che fa", где призвала Запад отменить антироссийские санкции.
По ее мнению, "россияне не должны коллективно отвечать за происходящее в Украине". Потому что в этом якобы виноват только один человек – Владимир Путин .
Пропагандистка посетовала, что ее мать-инвалид не может купить себе лекарство, а дочь – рассчитаться в школе за обеды виртуальной картой. В то же время об убитых мирных жителях, в том числе и о детях, Овсянникова не вспомнила.
11 апреля стало известно, что Овсянникова стала внештатной корреспонденткой немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt, где будет рассказывать о событиях в России и Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии