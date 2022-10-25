В Бельгии обеспокоены поиском постоянного жилья для 60 тысяч украинских беженцев

10:37 25 октября Киев, Украина

60 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Бельгии после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину. Однако проблема с расселением украинцев на постоянное жительство остается актуальной и обостряется.



Об этом заявил представитель транзитного центра Йоахим Деман в комментарии "The Brussels Times".



В Офисе по иммиграции сообщают, что с начала полномасштабной войны временное убежище в Бельгии получили 59 143 человека из Украины, из них почти 58 тысяч - граждане Украины. Рекордное количество людей попало в Бельгию в апреле – 26,5 тысячи.



Прибывающих украинцев сначала селили во временном центре проживания в Брюсселе, которым занимается фламандский отдел Красного Креста в сотрудничестве с государственными ведомствами. Это жилье предполагалось исключительно как временный вариант, однако в итоге уже четверть людей живут там более 4 месяцев, 35% больше месяца.



Представитель транзитного центра Йоахим Деман рассказал, что центр уже почти заполнен, и из-за необходимости постепенно освобождать место для потенциальных новых беженцев украинцев просят начинать искать жилье самостоятельно, а также подняли вопрос о более равномерном распределении людей между Фландрией, Брюсселем и Валлонией.