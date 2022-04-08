В беларуси многодетная мать вернула лукашенко Орден матери в знак протеста против войны россии с Украиной

17:28 06 апреля Киев, Украина

Мать семерых детей украинка Алена Яковишина вернула в администрацию Лукашенко Орден матери, которым тот наградил ее в 2019 году. В объяснении она написала, что он утратил ее уважение и доверие как руководитель государства.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В письме на имя Лукашенко женщина выражает благодарность «белорусской земле и прекрасному белорусскому народу за гостеприимство и поддержку, за ту доброту и заботу, которые они находили здесь все эти годы». Однако сейчас, когда ее народ переживает неимоверные страдания, боль и ужасы развязанной Российской Федерацией войны, белорусский лидер не только не осудил агрессора вместе со всем цивилизованным миром, но и оказывает ему политическую и военную поддержку.

"Вы предоставляете территорию Беларуси для размещения и вторжения на территорию суверенного государства, Украины, войск агрессора, пусков смертельных ракет по моему народу, по мирным городам", – написала Алена Яковишина.

Алена Яковишина – гражданка Украины, но постоянно проживает в Беларуси.