В Бабьем Яру открыли Мемориальную синагогу «Место для размышлений»

14:15 14 Май Киев, Украина

Сегодня, 14 мая впервые отмечается День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, к этому дню приурочили открытие уникальной символической достопримечательности - Мемориальной синагоги «Место для размышлений».

Церемония открытия состоялась при участии руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, руководителя академического совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» , президента французской организации «Яхад-ин Унум» отца Патрика Дебуа, архитектора сооружения Мануэля Герца, главы УГКЦ Святослава, главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана.

Символическую синагогу как Место для размышлений и молитвы открыли возле памятника «Менора». Художественный объект в виде раскладной книги-панорамы спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц, профессор Базельского университета.



Высота сооружения - 11 метров. Подобно книге, оно открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Синагога украшена узорами и текстами молитв, повторяющими традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине, уничтоженных во время Второй мировой войны и Холокоста. Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба, воспроизводящей положение звезд 29 сентября 1941 года - в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Изготовлен из столетней древесины дуба, что символизирует связь трагических событий в Бабьем Яру с сегодняшним днем.



Символическая синагога является частью проекта мемориализации Бабьего Яра, его планирует осуществить Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».



«Место для размышлений» (символическая синагога) открыто для посетителей с сегодняшнего дня (с соблюдением карантинных норм - масок и дистанции).



Церемонии открытия символической синагоги предшествовало еще одно событие, которое произошло на Аллее праведников в Бабьем Яру тоже по случаю Дня памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. К этому дню впервые за почти тридцатилетнее существование независимой Украины Всеукраинский благотворительный фонд «Для тебя» подготовил и провел официальное погашение почтовой продукции. Мероприятие было поддержано Национальным историко-мемориальным заповедником «Бабий Яр», АО «Укрпочта» и Украинским институтом национальной памяти. В рамках мероприятия были представлены портреты праведников из экспозиции ВБФ «Для тебя» «История сквозь лица».