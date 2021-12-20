В Австралии прошли сильные снегопады

Не секрет, что в Австралии сейчас зима, но снег – большая редкость для этого континента. Как стало известно, в австралийском штате Новый Южный Уэльс, что на Юго-Западе страны, сильный снегопад натворил много проблем, т.к. оказался неожиданностью для местных жителей.

По сообщениям местных СМИ, в городе Бомбала, расположенном на высоте 761 м над уровнем моря, возникли проблемы с автомобильным движением, некоторые дороги закрыты для проезда. Из-за снегопада без электричества остались 750 домов.

Видео этого чуда природы заполонили сеть.