В августе украинцев ждет трехдневный уик-энд

Государственный праздник День независимости Украины, который празднуется 24 августа, в этом году приходится на понедельник, в связи с этим украинцы смогут насладиться тремя выходными днями с 22 по 24 августа.
Отметим, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса празднование одного из самых важных государственных праздников страны Дня независимости Украины будет ограничено карантинными мерами.
Напомним, День независимости Украины - государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным Советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.
Отметим, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса празднование одного из самых важных государственных праздников страны Дня независимости Украины будет ограничено карантинными мерами.
Напомним, День независимости Украины - государственный праздник, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным Советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.
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