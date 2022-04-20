В августе около ОП откроется детская площадка, посвященная творчеству Марии Примаченко

18:56 20 июля Киев, Украина

Около Офиса президента появится детская площадка, посвященная творчеству Марии Примаченко.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В Офисе президента заявили, что работы по установке арт-объекта уже начались. Игровая площадка будет открыта для всех желающих в августе этого года, ее посещение будет бесплатным.



Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу Экспоцентр Украины (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта Лето на ВДНХ.