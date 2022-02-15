В Авдеевку и Торецк доставлен груз с гуманитарной помощью от Латвии

15:30 21 Май Киев, Украина





Военнослужащие Нацгвардии доставили гуманитарный груз , который передала Латвийская Республика, в прифронтовые Авдеевку и Торецк

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.



Новое медицинское оборудование получила центральная городская больница Торецка - единственная больница в этом прифронтовом городе.

"Нам привезли мультифункциональные койки, которые нам очень нужны, ведь те, которые у нас есть, в крайне плохом состоянии. Обновленное оборудование получит также и неврологическое отделение. Спасибо иностранной делегации за гуманитарную помощь", - сказал руководитель больницы Сергей Халаимов.

Вторую часть гуманитарного груза доставили в Авдеевку и передали военно-гражданской администрации. Далее вещи будут распределены между местными жителями.

"Хотел бы поблагодарить латвийскую сторону за гуманитарную помощь жителям нашего города, который уже восьмой год страдает от последствий войны с Российской Федерацией. Также хотелось бы поблагодарить Национальную гвардию Украины за помощь с доставкой грузов", - подчеркнул руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

В ООС напомнили, что 19 мая в Краматорске прошла передача гуманитарного груза, сформированного по инициативе Вооруженных Сил Латвии и собранного силами спонсоров и волонтерских организаций европейских стран для жителей прифронтовых населенных пунктов.

"На этот раз общий вес гуманитарной помощи, которую транспортировали гвардейцы, составил около 10 тонн. Большая часть груза - это разносезонная одежда для детей и взрослых и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.