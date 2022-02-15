В Авдеевку и Торецк доставлен груз с гуманитарной помощью от Латвии

Военнослужащие Нацгвардии доставили гуманитарный груз, который передала Латвийская Республика, в прифронтовые Авдеевку и Торецк.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
Новое медицинское оборудование получила центральная городская больница Торецка - единственная больница в этом прифронтовом городе.
Новое медицинское оборудование получила центральная городская больница Торецка - единственная больница в этом прифронтовом городе.
Вторую часть гуманитарного груза доставили в Авдеевку и передали военно-гражданской администрации. Далее вещи будут распределены между местными жителями.
В ООС напомнили, что 19 мая в Краматорске прошла передача гуманитарного груза, сформированного по инициативе Вооруженных Сил Латвии и собранного силами спонсоров и волонтерских организаций европейских стран для жителей прифронтовых населенных пунктов.
Как сообщалось, 19 мая на брифинге в Авдеевке спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце заявила, что Латвийская Республика как страна ЕС и член НАТО всегда готова помогать Украине.
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