В Анкаре открыли Украинский парк

15:22 03 октября Киев, Украина





Переговоры по открытию парка начались еще три года назад, а в октябре 2022 года во время полномасштабной войны рф против Украины парк в Анкаре открыли. В центре турецкой столицы Анкары открыли Украинский парк , сообщает посольство Украины в Турции.Переговоры по открытию парка начались еще три года назад, а в октябре 2022 года во время полномасштабной войны рф против Украины парк в Анкаре открыли.

"Уверены, что эта площадка будет хорошей локацией для проведения совместных мероприятий и свободного времени", - отметили в посольстве.

"Украина является суверенным и независимым государством, - сказал на открытии парка Альпер Ташделен - мэр столичного района Чанкая, где парк был открыт. - Турция вместе со всем международным сообществом выступила против вторжения России в Украину. Оккупация независимого государства противоречит международному праву. Открывая сегодня этот парк, мы подчеркиваем: войны не должно быть, люди не должны погибать, мы стоим за мир и независимость. Границы каждого суверенного государства нужно уважать".

«Открытие такого парка в центре Анкары символизирует дальнейшее укрепление украинско-турецкой дружбы. Надеемся, что этот парк, эта чудесная локация, станут активным местом проведения совместных мероприятий украинцами и турками. Искренне благодарны за то, что Украины становится больше в Турции», - сказал на церемонии открытия заместитель посла Украины в Турции Алексей Чернышев.

В Анкаре уже есть Украинская улица. В Киеве, на Троещине, есть площадь Анкары, расположенная на пересечении улицы Сержа Лифаря и проспекта Червоной Калины (бывший Владимира Маяковского). Название в честь Анкары улица получила с 2003 года. Анкара и Киев - города-побратимы с 1993 года.