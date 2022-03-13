В аэропорту Запорожья открыли новый терминал

10:17 19 октября Киев, Украина

В международном аэропорту Запорожья начал работать новый современный терминал , уже осуществлена первая посадка на внутренний рейс.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. 123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp первыми воспользовались преимуществами терминала. Его пропускная способность - 400 пассажиров в час, современный дизайн и комфортное пространство. Международные рейсы должны начаться в ближайшее время", - сообщил министр.

Как отметил Криклий, по последним исследованиям, авиаперелеты имеют самый низкий уровень риска распространения коронавируса, "потому путешествуем безопасно".



