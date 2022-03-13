В аэропорту Запорожья открыли новый терминал
10:17 19 октября Киев, Украина
В международном аэропорту
Запорожья начал работать новый современный терминал
, уже осуществлена первая посадка на внутренний рейс.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. 123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp первыми воспользовались преимуществами терминала. Его пропускная способность - 400 пассажиров в час, современный дизайн и комфортное пространство. Международные рейсы должны начаться в ближайшее время", - сообщил министр.
Как отметил Криклий, по последним исследованиям, авиаперелеты имеют самый низкий уровень риска распространения коронавируса, "потому путешествуем безопасно".
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