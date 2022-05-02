В аэропорту «Киев» открыли выставку «Ожидание / реальность»

13:13 30 июля Киев, Украина

Ко Всемирному дню противодействия торговле людьми в аэропорту «Киев» открыли информационную выставку «Ожидание/реальность».

Выставка разработана с целью повышения уровня осведомленности граждан Украины о потенциальной опасности нелегального трудоустройства и актуальности таких понятий, как торговля людьми и эксплуатация, сообщает пресс-центр МВД.

В торжественном открытии выставки приняли участие заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, заместитель министра социальной политики Ольга Ревук, начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев, представители общественных организаций.

«Трудно переоценить роль информационных кампаний. Ведь благодаря просветительским мероприятиям повышается уровень осведомленности наших граждан о потенциальной опасности нелегального трудоустройства и актуальности таких понятий, как торговля людьми и эксплуатация. И я очень рада, что именно в аэропорту «Киев» открывается эта актуальная выставка. Ведь люди, которые в поисках работы за рубежом, улетают в другие страны, могут ознакомиться с материалами экспозиции и, если узнают себя в изложенных историях, имеют возможность обратиться за помощью в полицию», - сказала на открытии заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, Национальная полиция Украины использует широкоформатный подход к противодействию криминальным преступлением, связанным с торговлей и эксплуатацией людей. Но для искоренения такого явления, как торговля людьми, по мнению Павличенко, очень важно сотрудничество и синергия усилий не только государственных органов, но и представителей гражданского общества и каждого человека.



Выставка представлена десятью конструкциями, на большинстве из которых отражены истории пострадавших украинцев, которые в поисках лучшей жизни и заработка принимали предложения ненадежных работодателей и попадали в опасные ситуации.



Каждый посетитель аэропорта сможет ознакомиться с примерами того, что ожидали люди, представленные на экспонатах выставки, и с какой реальностью в результате столкнулись. Одна из конструкций содержит советы, каким образом украинцы могут защитить себя в подобных ситуациях.