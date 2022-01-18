В Администрации Президента против введения жесткого карантина

10:35 09 Сентябрь Киев, Украина

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заверил, что всеобщий жесткий карантин в Украине не будет вводиться даже в случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.



"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - объяснил Подоляк.



По его словам, у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса, а также поддержать предпринимателей в условиях адаптивного карантина.



Офис президента выступает за максимальное использование возможностей адаптивного карантина.



Напомним, в Минздраве утверждают, что режим "красной" зоны карантина может быть введен Кабинетом министров для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.



Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 551 человека. Общее число заболевших уже превысило 143 тыс. Активными больными остаются 75 348 пациентов.



Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил об отсутствии экономической возможности остановить страну на две или более недель. Поэтому, по его словам, повторять жесткий тотальный карантин страны не планируется.