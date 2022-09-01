В YouTube заработали автоматические украинские субтитры

12:31 08 августа Киев, Украина

На платформе YouTube теперь автоматически добавляет субтитры на языке оригинала в видео, используя технологию распознавания речи, и при необходимости может перевести их на родной для зрителя язык.

Технологии машинного перевода часто допускают ошибки, создавая субтитры, однако это характерно и для других языков, поскольку прыгнуть выше не позволяют возможности современных технологий машинного перевода. Но YouTube об этом предупреждает.



Чтобы включить субтитры на украинском языке, нужно в настройках выбрать раздел «Субтитры», выбрать «Автоматический перевод» и найти в списке украинский.

Google постоянно вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для людей с особыми потребностями. Одной из наиболее заметных таких функций являются автоматические субтитры на YouTube.