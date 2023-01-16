В 92 населенных пунктах возобновлено электроснабжение - ДТЭК

18:41 16 января Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании в понедельник, 16 января. Ремонтно-восстановительные бригады ДТЭК с 9 по 15 января восстановили электроснабжение в 92 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, которые остались без света из-за российских атак.Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании в понедельник, 16 января.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ", - говорится в сообщении.



В компании Ахметова напомнили, что 14 января энергосистема Украины в очередной раз подверглась террористической атаке со стороны россии.