В 92 населенных пунктах возобновлено электроснабжение - ДТЭК
18:41 16 января Киев, Украина
Ремонтно-восстановительные бригады ДТЭК
с 9 по 15 января восстановили электроснабжение в 92 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, которые остались без света из-за российских атак.
Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании в понедельник, 16 января.
"Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ", - говорится в сообщении.
В компании Ахметова напомнили, что 14 января энергосистема Украины в очередной раз подверглась террористической атаке со стороны россии.
"Были повреждены объекты генерации, что увеличило дефицит электроэнергии. Поэтому НЭК Укрэнерго предоставила операторам системы распределения пониженные лимиты потребления. Операторы обязаны их соблюдать, чтобы не допустить ухудшения ситуации в энергосистеме", - подчеркнули в энергокомпании.
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