В 8 регионах Украины продолжаются аварийные отключения электричества

12:39 18 января Киев, Украина

По состоянию на утро 18 января всем облэнерго Украины доведены суточные лимиты потребления электроэнергии, аварийные отключения продолжаются в восьми областях.

Об этом сообщает государственная энергетическая компания "УкрЭнерго".

В компании напомнили, что все облэнерго составляют графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.
"Пока из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины", — говорится в сообщении.
В то же время 18 января компания ожидает снижения энергопотребления из-за потепления.
"Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. В настоящее время генерация не покрывает четверть потребления в стране", — рассказали в пресс-службе.
"Укрэнерго" информирует, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций. Также в районе боевых действий в Харьковской области и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.
"Несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", — отмечается в сообщении.