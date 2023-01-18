В 8 регионах Украины продолжаются аварийные отключения электричества

По состоянию на утро 18 января всем облэнерго Украины доведены суточные лимиты потребления электроэнергии, аварийные отключения продолжаются в восьми областях.
Об этом сообщает государственная энергетическая компания "УкрЭнерго".
В компании напомнили, что все облэнерго составляют графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.
Об этом сообщает государственная энергетическая компания "УкрЭнерго".
В компании напомнили, что все облэнерго составляют графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.
В то же время 18 января компания ожидает снижения энергопотребления из-за потепления.
"Укрэнерго" информирует, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций. Также в районе боевых действий в Харьковской области и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго.
"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.
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