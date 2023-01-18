В 8 регионах Украины продолжаются аварийные отключения электричества

12:39 18 января Киев, Украина





Об этом



В компании напомнили, что все облэнерго составляют графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита. По состоянию на утро 18 января всем облэнерго Украины доведены суточные лимиты потребления электроэнергии, аварийные отключения продолжаются в восьми областях.Об этом сообщает государственная энергетическая компания "УкрЭнерго" В компании напомнили, что все облэнерго составляют графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

"Пока из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины", — говорится в сообщении.

В то же время 18 января компания ожидает снижения энергопотребления из-за потепления.

"Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. В настоящее время генерация не покрывает четверть потребления в стране", — рассказали в пресс-службе.

"Укрэнерго" информирует, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций. Также в районе боевых действий в Харьковской области и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго.



"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.