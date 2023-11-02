В 66 населенных пунктах Харьковской области запланирована эвакуация детей

В ближайшее время начнется принудительная эвакуация 275 детей вместе с их семьями из 66 населенных пунктов Харьковской области из-за высокого уровня опасности.
Эту информацию сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Решение о проведении обязательной эвакуации населения в условиях военного положения в Харьковской области было единодушно поддержано членами Коордштаба. Основной акцент делается на сложной ситуации с безопасностью на Харьковщине, что привело к одобрению плана принудительной эвакуации. Данная операция будет осуществляться из 66 населенных пунктов, расположенных в Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области.
Планируется, что процесс эвакуации будет завершен в течение 45 дней. Важно отметить, что дети, которые будут эвакуированы, будут находиться в сопровождении одного из родителей или законного представителя и получат бесплатное убежище, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.
Для координации эвакуации будут развернуты сборные и приемные пункты, где граждане смогут получить необходимую информацию и помощь. Важно отметить, что эвакуация осуществляется без дополнительных расходов для граждан, и предварительную запись на нее можно сделать через местные органы власти.
Эту информацию сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Решение о проведении обязательной эвакуации населения в условиях военного положения в Харьковской области было единодушно поддержано членами Коордштаба. Основной акцент делается на сложной ситуации с безопасностью на Харьковщине, что привело к одобрению плана принудительной эвакуации. Данная операция будет осуществляться из 66 населенных пунктов, расположенных в Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области.
Планируется, что процесс эвакуации будет завершен в течение 45 дней. Важно отметить, что дети, которые будут эвакуированы, будут находиться в сопровождении одного из родителей или законного представителя и получат бесплатное убежище, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.
Для координации эвакуации будут развернуты сборные и приемные пункты, где граждане смогут получить необходимую информацию и помощь. Важно отметить, что эвакуация осуществляется без дополнительных расходов для граждан, и предварительную запись на нее можно сделать через местные органы власти.
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