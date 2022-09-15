В 5 городах Украины сообщается о минировании школ - СМИ

ТГ-каналы и паблики сообщают о массовом заминировании школ Киева, Запорожья, Днепра, Винницы и Львова.
На места, указанные в сообщениях, выехали полицейские, взрывотехники, кинологи, спасатели.
Учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают о ситуации родителям. Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.
Учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают о ситуации родителям. Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.
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