В 5 городах Украины сообщается о минировании школ - СМИ

17:25 15 сентября Киев, Украина

ТГ-каналы и паблики сообщают о массовом заминировании школ Киева, Запорожья, Днепра, Винницы и Львова.

На места, указанные в сообщениях, выехали полицейские, взрывотехники, кинологи, спасатели.



Учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учеников и сообщают о ситуации родителям. Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.