В 2020 украинцы купили в 5 раз больше подержанных авто, чем новых

21:25 09 ноября Киев, Украина

В октябре зарегистрировано более 38,8 тыс. легковушек с пробегом, это в 1,5 раза больше, чем в 2019, сообщает "Укравтопром".

Как отмечается, большим спросом среди украинских автолюбителей пользуются авто, которым от 10 лет от даты выпуска.



Какие машины выбирали украинцы по возрасту:

до 5 лет пришлось 30% заявок;

6-10 лет - 30%;

более 10 лет - 30%.

Топ-3 самых популярных марок октября:

Renault Megane - 2423 ед.;

Volkswagen Passat 2022 ед.;

Skoda Octavia - 1996 ед.

С января по октябрь 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.