В 2020 украинцы купили в 5 раз больше подержанных авто, чем новых

В октябре зарегистрировано более 38,8 тыс. легковушек с пробегом, это в 1,5 раза больше, чем в 2019, сообщает "Укравтопром".
Как отмечается, большим спросом среди украинских автолюбителей пользуются авто, которым от 10 лет от даты выпуска.
Какие машины выбирали украинцы по возрасту:
- до 5 лет пришлось 30% заявок;
- 6-10 лет - 30%;
- более 10 лет - 30%.
Топ-3 самых популярных марок октября:
- Renault Megane - 2423 ед.;
- Volkswagen Passat 2022 ед.;
- Skoda Octavia - 1996 ед.
С января по октябрь 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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