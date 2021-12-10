В 2020 - начале 2021 года Украина использовала рекордно низкое количество газа

19:29 17 Март Киев, Украина

Население Украины и национальная промышленность с начала отопительного сезона использовали рекордно низкое количество газа.
 
Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

На данный момент в ПХГ остается 16,971 млрд куб. м. газа.

С начала отопительного сезона в октябре прошлого года использовано 11,472 млрд куб. м (40,3%).

При этом в марте потребление газа снизилось. За 16 дней использовано 1,2 млрд куб. м., тогда как за 28 дней февраля - 2,9 млрд куб. м, что стало рекордом за восемь лет.

Отметим, в 2020 году потребление газа упало в Украине на 2,7 млрд куб. м: население сократило потребление на 1,3 млрд кубометров, а промышленность - на 1,4 млрд.