В 2023 году прожиточный минимум "заморозят". Что будет с индексацией пенсий?

10:43 17 сентября Киев, Украина

Несмотря на то, что на следующий год прожиточный минимум не будут повышать, индексация пенсий пройдет по графику. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Она отметила, что прожиточный минимум будет повышен в декабре 2022 года и станет основой для расчета социальных показателей для всего 2023 года.

"В следующем году он (прожиточный минимум, - ред.) повышаться не будет. Это наша экономия расходов, – отметила Жолнович.

В то же время индексацию пенсий в 2023 году проведут по графику.