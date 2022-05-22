В 2022 году изменятся правила приема в вузы

Минобразования работает над рядом изменений в правила приема в вузы, которые коснутся абитуриентов в 2022 году.
Сейчас предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти, заявил на брифинге министр образования Сергей Шкарлет.
Сейчас предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти, заявил на брифинге министр образования Сергей Шкарлет.
В изменениях будут предусмотрены:
- ситуации, когда лица отказываются от паспортов в форме ID-карты,
- учтены условия для вступления с временно-оккупированных территорий Крыма и Донбасса,
- определены возможности подачи документов не только лично, но и по почте, поступающим не обязательно будет ехать в приемную комиссию лично.
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