В 2022 году изменятся правила приема в вузы

19:15 17 августа Киев, Украина

Минобразования работает над рядом изменений в правила приема в вузы, которые коснутся абитуриентов в 2022 году.

Сейчас предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти, заявил на брифинге министр образования Сергей Шкарлет.
"Относительно вступительной кампании 2022 года министерство готовит изменения в правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования в Украине", - сообщил он.
В изменениях будут предусмотрены:
  • ситуации, когда лица отказываются от паспортов в форме ID-карты,
  • учтены условия для вступления с временно-оккупированных территорий Крыма и Донбасса,
  • определены возможности подачи документов не только лично, но и по почте, поступающим не обязательно будет ехать в приемную комиссию лично.
 