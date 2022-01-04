В 2021 году украинский авиатрафик сократился на 26%

18:07 04 Январь Киев, Украина

Согласно данным Европейской организации безопасности аэронавигации (Eurocontrol), в 2021 году украинский авиатрафик сократился на 26% по сравнению c допандемическим 2019 годом. 
 
Однако по сравнению с тем, насколько пострадали другие европейские страны, ситуация в Украине одна из лучших. 

По результатам анализа, опубликованным 1 января, меньше всего за 2021 год пострадал авиатрафик Албании - он сократился на 8%. В этот список также попали Босния и Герцеговина (ее авиатрафик сократился на 20%), Армения (на 22 %), Украина (на 26 %) и Греция (на 27%). Эти показатели наилучшие по сравнению с результатами других европейских стран.

В целом, как отмечают авторы аналитики, наименьшие потери понесли страны на юге и Востоке Европы, а самые большие - на севере.

К последним относятся Ирландия, Финляндия и Великобритания – их авиатрафик сократился на 62%. В этот список также попала Швеция (с сокращением авиатрафика на 56%). Сокращения на 55% претерпели Чехия, Латвия, Дания и Израиль.

Наиболее убыточным для сферы авиаперевозок в Европе стал 2020 год. Тогда количество пассажиров авиакомпаний сократилось на 1,7 миллиарда человек, а ущерб оценивается в 22,2 миллиарда евро.

В 2021 году пассажиропоток был на 1,4-1,5 миллиарда меньше, чем в допандемический период, а ущерб составил 18,5 миллиарда евро.
"В 2021 году авиация продемонстрировала свою устойчивость к кризису, парализовавшему экономику в 2020 году. Несмотря на рост уровня заражения и новых вариантов COVID-19, европейские общества научились управлять кризисом, и авиация смогла обеспечить базовое сообщение", - отмечают авторы аналитики.