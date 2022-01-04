Согласно данным Европейской организации безопасности аэронавигации (Eurocontrol), в 2021 году украинский авиатрафик сократился на 26% по сравнению c допандемическим 2019 годом.

"В 2021 году авиация продемонстрировала свою устойчивость к кризису, парализовавшему экономику в 2020 году. Несмотря на рост уровня заражения и новых вариантов COVID-19, европейские общества научились управлять кризисом, и авиация смогла обеспечить базовое сообщение", - отмечают авторы аналитики.