Согласно данным Европейской организации безопасности аэронавигации (Eurocontrol), в 2021 году украинский авиатрафик сократился на 26% по сравнению c допандемическим 2019 годом.
Однако по сравнению с тем, насколько пострадали другие европейские страны, ситуация в Украине одна из лучших.
По результатам анализа, опубликованным 1 января, меньше всего за 2021 год пострадал авиатрафик Албании - он сократился на 8%. В этот список также попали Босния и Герцеговина (ее авиатрафик сократился на 20%), Армения (на 22 %), Украина (на 26 %) и Греция (на 27%). Эти показатели наилучшие по сравнению с результатами других европейских стран.
В целом, как отмечают авторы аналитики, наименьшие потери понесли страны на юге и Востоке Европы, а самые большие - на севере.
К последним относятся Ирландия, Финляндия и Великобритания – их авиатрафик сократился на 62%. В этот список также попала Швеция (с сокращением авиатрафика на 56%). Сокращения на 55% претерпели Чехия, Латвия, Дания и Израиль.
Наиболее убыточным для сферы авиаперевозок в Европе стал 2020 год. Тогда количество пассажиров авиакомпаний сократилось на 1,7 миллиарда человек, а ущерб оценивается в 22,2 миллиарда евро.
В 2021 году пассажиропоток был на 1,4-1,5 миллиарда меньше, чем в допандемический период, а ущерб составил 18,5 миллиарда евро.
По результатам анализа, опубликованным 1 января, меньше всего за 2021 год пострадал авиатрафик Албании - он сократился на 8%. В этот список также попали Босния и Герцеговина (ее авиатрафик сократился на 20%), Армения (на 22 %), Украина (на 26 %) и Греция (на 27%). Эти показатели наилучшие по сравнению с результатами других европейских стран.
В целом, как отмечают авторы аналитики, наименьшие потери понесли страны на юге и Востоке Европы, а самые большие - на севере.
К последним относятся Ирландия, Финляндия и Великобритания – их авиатрафик сократился на 62%. В этот список также попала Швеция (с сокращением авиатрафика на 56%). Сокращения на 55% претерпели Чехия, Латвия, Дания и Израиль.
Наиболее убыточным для сферы авиаперевозок в Европе стал 2020 год. Тогда количество пассажиров авиакомпаний сократилось на 1,7 миллиарда человек, а ущерб оценивается в 22,2 миллиарда евро.
В 2021 году пассажиропоток был на 1,4-1,5 миллиарда меньше, чем в допандемический период, а ущерб составил 18,5 миллиарда евро.
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