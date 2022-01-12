В 2021 году Львов принял около 2 млн туристов

Туристические потоки из-за границы пока еще не восстановились в том объеме, как это было до пандемии, но показатели в 2021 году намного лучше, чем в 2020 году.
Об этом рассказала и. о. начальнице управления туризма Львовского городского совета Галина Гриник.
В 2021 году во Львов приехали около 2 млн туристов из других городов Украины и из-за границы, при этом иностранцы преобладали над украинцами. Это связывают с открытием новых авиарейсов, в том числе из арабских стран.
Среди иностранных туристов, посетивших Львов в 2021 году, преобладали граждане Польши и Турции. Также город посетило немало туристов из Саудовской Аравии, Германии и Беларуси. Сейчас иностранный турист тратит в среднем 294 евро во время пребывания во Львове.
По словам Галины Гринык, в следующем году во Львове планируют принять больше туристов из ближневосточных стран.
Среди иностранных туристов, посетивших Львов в 2021 году, преобладали граждане Польши и Турции. Также город посетило немало туристов из Саудовской Аравии, Германии и Беларуси. Сейчас иностранный турист тратит в среднем 294 евро во время пребывания во Львове.
По словам Галины Гринык, в следующем году во Львове планируют принять больше туристов из ближневосточных стран.
До пандемии коронавируса во Львове город ежегодно посещало около 2,2-2,5 млн туристов ежегодно.
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