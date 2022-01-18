В 2021 году из России из-за преследований выехало более 1,5 тысячи активистов и журналистов

В прошлом 2021 году из Российской Федерации из-за политического и уголовного преследования выехало более 1,5 тысяч активистов и журналистов.
Такие данные привел менеджер проектов Фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) Антон Михальчук.
Указанный фонд – эмигрантская организация, базирующаяся в Вашингтоне. По словам Михальчука, в указанном перечне учли только "политических" эмигрантов: членов их семей или просто не захотевших жить в России в статистике нет.
В основном эмигрировали в Грузию, Литву и Украину, другие страны Восточной Европы, а также во Францию и США.
Согласно данным фонда, волна политической эмиграции из РФ началась с весны 2021 года после того, как полиция начала приходить к участникам зимних митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Тогда, по данным правозащитников, к админответственности привлекли более 200 человек: их распознали по камерам видеонаблюдения. Некоторые активисты стали обвиняемыми в уголовных делах об организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении коронавирусных ограничений.
Ранее сообщалось о том, что в России была ликвидирована международная правозащитная организация "Мемориал". Основанием для иска генпрокуратуры по этому поводу стали систематические нарушения российского закона об иноагентах (немаркировка материалов организации).
По российским законам, иноагенты обязаны все свои сообщения маркировать текстом или плашкой, предупреждающей, что это сообщение распространено СМИ-иноагентом. За невыполнение этого и многих условий российские власти могут штрафовать издания, а в отношении журналистов могут открыть административные, а впоследствии и уголовные производства. Кроме того, даже неофициальное объединение людей без юридического оформления могут признать "нежелательной организацией", также налагающей определенные санкции.
По состоянию на 31 декабря 2021 в перечне "иноагентов" числилось 111 физических лиц и организаций, из них 94 попали в список именно того года.
Такие данные привел менеджер проектов Фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) Антон Михальчук.
Указанный фонд – эмигрантская организация, базирующаяся в Вашингтоне. По словам Михальчука, в указанном перечне учли только "политических" эмигрантов: членов их семей или просто не захотевших жить в России в статистике нет.
В основном эмигрировали в Грузию, Литву и Украину, другие страны Восточной Европы, а также во Францию и США.
Согласно данным фонда, волна политической эмиграции из РФ началась с весны 2021 года после того, как полиция начала приходить к участникам зимних митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Тогда, по данным правозащитников, к админответственности привлекли более 200 человек: их распознали по камерам видеонаблюдения. Некоторые активисты стали обвиняемыми в уголовных делах об организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении коронавирусных ограничений.
Ранее сообщалось о том, что в России была ликвидирована международная правозащитная организация "Мемориал". Основанием для иска генпрокуратуры по этому поводу стали систематические нарушения российского закона об иноагентах (немаркировка материалов организации).
По российским законам, иноагенты обязаны все свои сообщения маркировать текстом или плашкой, предупреждающей, что это сообщение распространено СМИ-иноагентом. За невыполнение этого и многих условий российские власти могут штрафовать издания, а в отношении журналистов могут открыть административные, а впоследствии и уголовные производства. Кроме того, даже неофициальное объединение людей без юридического оформления могут признать "нежелательной организацией", также налагающей определенные санкции.
По состоянию на 31 декабря 2021 в перечне "иноагентов" числилось 111 физических лиц и организаций, из них 94 попали в список именно того года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии