В 10 украинских городах функционируют центры помощи пострадавшим от сексуального насилия

14:06 23 мая Киев, Украина





Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Власти Украины создают условия, чтобы жертвы сексуального насилия со стороны российских военных могли получить комплексную специализированную помощь.Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на форуме "Respect. Support. Justice — Уважение. Помощь. Справедливость".

«Это преступление, которое большинство людей из-за страха, стыда, психологической травмы хотят естественным образом навсегда оставить в углах памяти и в тени сознания. Это та цель, которую преследуют преступники — жертвы будут молчать, поэтому мы делаем все возможное, чтобы объяснить важность обращения за помощью тем, кто, возможно, не готов обращаться в правоохранительную систему", — сказала Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что важными факторами в этой связи являются нормализация психоэмоционального состояния пострадавших, проработка травм насилия. Также чиновник напомнила, что в мае прошлого года Кабмин согласовал с ООН соответствующую программу сотрудничества.



Стефанишина отметила, что благодаря сотрудничеству с Офисом спецпредставительницы ООН по сексуальному насилию в Украине построили действенный механизм комплексного реагирования на преступления насилия. Центры помощи развернуты в Запорожье, Днепре, Киеве, Мукачево, Харькове, Херсоне, Полтаве, Черновцах, Одессе и Кропивницком.

"Мы обеспечиваем точку входа пострадавшим в систему комплексной специализированной поддержки: юридическую, социально-психологическую, информационную. Помощь ориентирована на ключевые принципы: конфиденциальность, безусловность, добровольное информированное согласие и безвозмездность", — сказала Стефанишина.

Она также добавила, что Украина работает над созданием таких центров за границей, в частности, с Чехией и Германией.