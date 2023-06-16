В 10 украинских городах функционируют центры помощи пострадавшим от сексуального насилия

Власти Украины создают условия, чтобы жертвы сексуального насилия со стороны российских военных могли получить комплексную специализированную помощь.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на форуме "Respect. Support. Justice — Уважение. Помощь. Справедливость".
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на форуме "Respect. Support. Justice — Уважение. Помощь. Справедливость".
Она подчеркнула, что важными факторами в этой связи являются нормализация психоэмоционального состояния пострадавших, проработка травм насилия. Также чиновник напомнила, что в мае прошлого года Кабмин согласовал с ООН соответствующую программу сотрудничества.
Стефанишина отметила, что благодаря сотрудничеству с Офисом спецпредставительницы ООН по сексуальному насилию в Украине построили действенный механизм комплексного реагирования на преступления насилия. Центры помощи развернуты в Запорожье, Днепре, Киеве, Мукачево, Харькове, Херсоне, Полтаве, Черновцах, Одессе и Кропивницком.
Стефанишина отметила, что благодаря сотрудничеству с Офисом спецпредставительницы ООН по сексуальному насилию в Украине построили действенный механизм комплексного реагирования на преступления насилия. Центры помощи развернуты в Запорожье, Днепре, Киеве, Мукачево, Харькове, Херсоне, Полтаве, Черновцах, Одессе и Кропивницком.
Она также добавила, что Украина работает над созданием таких центров за границей, в частности, с Чехией и Германией.
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