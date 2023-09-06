В 10 областях проблемы с электроснабжением - Минэнерго

12:21 11 августа Киев, Украина

По информации Минэнерго, 11 августа, из-за плохой погоды и вражеских обстрелов в 10 областях Украины зафиксированы проблемы с энергоснабжением.

Так, в результате непогоды в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях обесточено 127 населенных пунктов

"Больше всего пострадали Сумщина и Полтавщина, где соответственно остаются без света 66 и 37 населенных пунктов. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В Донецкой области в результате обстрелов повреждены линейное производственное управление магистральных газопроводов, не работавшая с прошлого года газораспределительная станция и админздание.



В Херсонской области из-за усиленных обстрелов остаются обесточенными 48 населенных пунктов. За минувшие сутки энергетики смогли возобновить питание в 8 населенных пунктах, ранее оставшихся без света из-за боевых действий.



Кроме того, из-за обстрелов обесточены 355 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.