В 11 областях Украины применили аварийные отключения
19:20 20 декабря Киев, Украина
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети", – отметил он.
Утром вторника в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций.
"Впрочем, из-за существенных повреждений в сети сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы были применены аварийные отключения в 11 регионах нашего государства. Ремонты продолжаются, но ситуация остается действительно сложной", – добавил Шмыгаль.
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