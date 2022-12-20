В 11 областях Украины применили аварийные отключения

19:20 20 декабря Киев, Украина

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в 11 областях Украины применяются аварийные отключения



Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Вчера государство-террорист своей целью избрало объекты энергетики в центральном регионе. Силы Воздушной обороны обезвредили большую часть вражеских дронов, но, к сожалению, имеем попадание по высоковольтной сети", – отметил он.



Утром вторника в энергосистеме работает 8 блоков атомных станций и 10 тепловых станций.