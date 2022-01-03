Узнайте, в каких местах высокая вероятность заразиться коронавирусом

08:37 25 Апрель Киев, Украина

Пандемия не отступает. Снижение заболеваемости и выход из локдауна зависит только от нас, от нашего предусмотрительного поведения. По словам председателя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, украинцам следует избегать наиболее опасных по уровню инфицирования закрытых помещений и транспорта.

"Сегодня чаще всего болеют там, где обнаруживают инфицированного коронавирусом и где нельзя провести ограничительные меры. На втором месте организованные коллективы, в которых не соблюдаются противоэпидемические мероприятия. В частности, игнорируют маски, антисептики", - отмечает Рубан.

Также, по его мнению, часто инфицируются коронавирусом в местах с неработающей вентиляцией, ведь для данного возбудителя - это основное.

"Третье - транспорт. 30% подтвержденных случаев инфицирования приходится на транспорт", - отмечает председатель Госпродпотребслужбы.

Отвечая на вопрос о сроках завершения жестких ограничительных мер, Олег Рубан отметил, что это будет решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева.

"Именно на заседании этой комиссии будут рассматриваться показатели заболеваемости, соблюдение противоэпидемических мероприятий и тому подобное. Ее решение будет зависеть от ситуации", - отметил Рубан.

В то же время, он отметил, что "сегодня рано говорить о продолжении или завершении локдауна в столице".