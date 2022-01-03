Узнайте, в каких местах высокая вероятность заразиться коронавирусом

Пандемия не отступает. Снижение заболеваемости и выход из локдауна зависит только от нас, от нашего предусмотрительного поведения. По словам председателя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, украинцам следует избегать наиболее опасных по уровню инфицирования закрытых помещений и транспорта.
Также, по его мнению, часто инфицируются коронавирусом в местах с неработающей вентиляцией, ведь для данного возбудителя - это основное.
Отвечая на вопрос о сроках завершения жестких ограничительных мер, Олег Рубан отметил, что это будет решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева.
В то же время, он отметил, что "сегодня рано говорить о продолжении или завершении локдауна в столице".
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