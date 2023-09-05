В Ужгороде украсили сине-желтыми лентами мини-скульптуры в честь Дня флага

В преддверии Дня флага в Ужгороде заметно оживилась городская архитектура благодаря креативному украшению мини-скульптур с использованием национальных сине-желтых лент.
Все значимые мини-арт-объекты, расположенные в исторической части Ужгорода, получили новое праздничное нарядное убранство в виде тщательно переплетенных сине-желтых лент.
Среди них - популярная "Свободка", которая является символом свободы и независимости, легендарный кубик-Рубика, и даже узел Кротона, уютно расположившийся на набережной реки Уж.
Также сине-желтой лентой в цветах украинского флага украсили скульптурку Николайчика, обладателей Ужгородского замка.
Все значимые мини-арт-объекты, расположенные в исторической части Ужгорода, получили новое праздничное нарядное убранство в виде тщательно переплетенных сине-желтых лент.
Среди них - популярная "Свободка", которая является символом свободы и независимости, легендарный кубик-Рубика, и даже узел Кротона, уютно расположившийся на набережной реки Уж.
Также сине-желтой лентой в цветах украинского флага украсили скульптурку Николайчика, обладателей Ужгородского замка.
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