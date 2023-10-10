Ужгород подвергся землетрясению магнитудой почти 5 баллов

07:48 10 октября Киев, Украина





Этот сейсмический удар ощутили на большей части региона. Известно, что эпицентр землетрясения находится в Словакии, и его последствия также ощутили в соседних странах, включая Польшу и Венгрию. Ужгороде было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Информацию об этом событии подтвердили в Закарпатской областной администрации.Этот сейсмический удар ощутили на большей части региона. Известно, что эпицентр землетрясения находится в Словакии, и его последствия также ощутили в соседних странах, включая Польшу и Венгрию.

"По данным специалистов, это уже третье землетрясение, зафиксированное в горных хребтах Карпат. Ситуация находится под постоянным мониторингом. На данный момент нет информации о возможных угрозах. Глава Закарпатской областной администрации, Виктор Микита, призывает жителей быть бдительными и, в случае повторных толчков, перейти в безопасные места, избегая многоэтажных и высотных зданий", - говорится в сообщении.

По оперативной информации экстренных служб и в соответствии с отчетами дежурных, все объекты критической инфраструктуры остались невредимыми и продолжают функционировать в штатном режиме, сообщил глава Закарпатской областной администрации.