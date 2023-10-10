Ужгород подвергся землетрясению магнитудой почти 5 баллов

В Ужгороде было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Информацию об этом событии подтвердили в Закарпатской областной администрации.
Этот сейсмический удар ощутили на большей части региона. Известно, что эпицентр землетрясения находится в Словакии, и его последствия также ощутили в соседних странах, включая Польшу и Венгрию.
Этот сейсмический удар ощутили на большей части региона. Известно, что эпицентр землетрясения находится в Словакии, и его последствия также ощутили в соседних странах, включая Польшу и Венгрию.
По оперативной информации экстренных служб и в соответствии с отчетами дежурных, все объекты критической инфраструктуры остались невредимыми и продолжают функционировать в штатном режиме, сообщил глава Закарпатской областной администрации.
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