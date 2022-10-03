Уже в трех польских городах заработали центры выдачи паспортов для украинцев

15:01 03 октября Киев, Украина

Уже в трех польских городах появились программно-технические мобильные комплексы, где граждане Украины могут оформить паспортные документы

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

"ГМСУ начала работу государственного предприятия "Документ" еще в двух городах Польши - центры обслуживания граждан теперь работают в Кракове, Гданьске и Варшаве", - говорится в сообщении.

Адреса центров:

в Кракове: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 31-154. График работы: пн-сб с 10 до 19 часов;

в Гданьске: Chelm. Shopping center Cienista 30, 80-046. График работы: пн-сб с 10 до 19 часов;

в Варшаве: Аль. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (второй этаж).

В ГМСУ напомнили, что, как и в начале работы представительства в Варшаве, подать заявление-анкету на оформление паспортных документов в новых городах можно в специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой ГП "Документ".



Оформить там можно ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и воспользоваться услугой по оформлению обоих документов одновременно.



Зарегистрироваться можно онлайн – с помощью электронной очереди, а также в порядке живой очереди: если по каким-либо причинам зарегистрироваться онлайн не удалось. Чтобы стать в живую очередь, нужно прийти к Паспортному сервису утром и получить талон на обслуживание в течение рабочего дня.



В ГМСУ напомнили, что не следует пользоваться услугами третьих лиц, предлагающих регистрацию в электронной очереди.



Как правило, это мошенники, которые намерены незаконно завладеть средствами доверчивых граждан. Чаще всего в таких ситуациях люди рискуют остаться без денег и документов.