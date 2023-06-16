Уже удалось эвакуировать около 4 тысяч человек из затопленных городов и сел - Зеленский

07:22 12 июня Киев, Украина





Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 11 июня. Уже около 4 тысяч человек удалось эвакуировать с юга Украины. Десятки городов и сел остаются затопленными, но самая плохая ситуация — на временно оккупированной россией части Херсонщины Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 11 июня.

"Продолжаем и нашу спасательную операцию на юге Украины, и уже около 4 тысяч человек удалось эвакуировать. Десятки городов и сел остаются затопленными, самая плохая ситуация по-прежнему на временно оккупированной части Херсонщины", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех служб и волонтеров, участвующих в ликвидации последствий из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

"Спасибо военным, полицейским, спасателям. Спасибо отдельно волонтерам, врачам, местным властям – всем, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС, а особенно спасибо тем, кто помогает доставать людей, в частности, с оккупированных территорий. Это чрезвычайно сложно, опасно, это особый героизм", - подчеркнул президент.

Он отметил, что на днях Херсонскую область посетили представители Международного уголовного суда (МУС).

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации. Мы уже содействуем и будем и дальше содействовать максимально независимому и объективному расследованию МУС. Все наши правоохранители и другие институции максимально вовлечены в этот процесс. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", — сказал Владимир Зеленский.

"178 таких лиц были добавлены в наши санкционные списки по представлению Службы безопасности Украины. И мы сделаем все, чтобы каждый и каждая из этого списка помощников российской диктатуры отвечали реально за все, что они натворили против людей и свободы. За каждую сломанную судьбу и за каждое преступное решение, которое помогло россии превратиться в государство-террориста", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Силы обороны Украины.