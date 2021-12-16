Уже более 40 тысяч электронных кабинетов создали абитуриенты вузов Украины

В Украине стартовала вступительная компания. Как известно, подача документов для вступления в учебное заведение проводится теперь с помощью электронных средств. Желание молодежи получить высшее образование явно велико. Об этом говорит тот факт, что в первый же день свои документы в электронном личном кабинете подали более 40 тысяч абитуриентов. Такие данные опубликовало сегодня в Facebook госпредприятие ИнфоРесурс.

По данным ИнфоРесурса, с начала регистрации создано электронных кабинетов для вступления с сертификатом ВНО - 40 170, из которых активированы 40125.

При этом для поступления в магистратуру абитуриенты создали 8811 кабинетов, из которых 8806 активированы.

Напомним, что ранее Минобразования вывело конкурсные баллы для абитуриентов. Для поступления на бюджетное место минимальный балл ВНО должен составлять не менее 125 баллов.

Также были опубликованы бюджетные места в вузах на следующий учебный год. Государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования был увеличен.