Уже более 1,7 млн ​​украинцев уехали за границу, убегая от войны

За пределы Украины уже выехали более 1,7 миллионов ее граждан. Такие данные приводит управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Куда едут:
🔻 Более 1 миллиона – в Польшу
🔻 180 тысяч – в Венгрию
🔻 128 тысяч – в Словакию
🔻 83 тысячи – в Молдову
🔻 79 тысяч – в Румынию
Еще более 183 тысяч украинцев выехали в другие европейские страны.
На западных пунктах пропуска – примерно 5000 легковых автомобилей и 2100 человек хотят перейти границу пешком. Такие цифры приводит ГСЧС на 12:00 7 марта.
🔻 Более 1 миллиона – в Польшу
🔻 180 тысяч – в Венгрию
🔻 128 тысяч – в Словакию
🔻 83 тысячи – в Молдову
🔻 79 тысяч – в Румынию
Еще более 183 тысяч украинцев выехали в другие европейские страны.
На западных пунктах пропуска – примерно 5000 легковых автомобилей и 2100 человек хотят перейти границу пешком. Такие цифры приводит ГСЧС на 12:00 7 марта.
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