Уже 60% херсонцев получили теплоснабжение - Нафтогаз

От местной ТЭЦ Херсона уже 60% абонентов получили теплоснабжение.
Об этом сообщили в "Нафтогазе".
Коммунальные службы города продолжают чинить сети, чтобы подать отопление и в остальные дома.
Об этом сообщили в "Нафтогазе".
Коммунальные службы города продолжают чинить сети, чтобы подать отопление и в остальные дома.
Понимая масштаб разрушений сетей и общую ситуацию в городе, я могу утверждать, что это героический труд. Спасибо всем специалистам, в частности работникам Нафтогаз Тепло, которые сегодня возвращают жизнь освобожденному городу. Ваш вклад очень важен", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
В "Нафтогазе" объяснили, что из-за значительных разрушений сетей в большинстве микрорайонов города крайне трудно восстановить поставки сразу во все дома, но "коммунальные службы города работают над подачей тепла 24/7".
В "Нафтогазе" объяснили, что из-за значительных разрушений сетей в большинстве микрорайонов города крайне трудно восстановить поставки сразу во все дома, но "коммунальные службы города работают над подачей тепла 24/7".
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