Ужасающие цифры: более 1504 детей пострадали от вооруженной агрессии рф в Украине

10:57 14 июня Киев, Украина

По состоянию на утро 14 июня более 1504 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 488 детей погибли и более 1016 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской - 67.