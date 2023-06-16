Ужасающие цифры: более 1504 детей пострадали от вооруженной агрессии рф в Украине

По состоянию на утро 14 июня более 1504 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 488 детей погибли и более 1016 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской - 67.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71, Луганской - 67.
- 13 июня в результате ракетных обстрелов войском рф г. Кривой Рог Днепропетровской области погиб 17-летний парень.
- 13 июня в результате обстрела оккупантами с. Карьерное Херсонской области ранена 9-летняя девочка.
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