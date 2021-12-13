УЗ возобновляет железнодорожное сообщение Киев-Запорожье

"Укрзализныця" возобновит курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье со среды, 19 августа. Такое решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба в пятницу, 14 августа.
Курсировать он будет через день, а приобрести билеты можно на официальном сайте "Укрзализныци" или в ж/д кассах.
Перевозчик напомнил правила посадки в поезд во время карантина:
Перевозчик напомнил правила посадки в поезд во время карантина:
- пассажиры обязательно должны надеть защитные маски;
- пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;
- рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
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