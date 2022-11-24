УЗ сообщила о задержке 81 поезда более чем на час

10:40 24 ноября Киев, Украина

По состоянию на 10 утра 24 ноября в дороге находятся 95 поездов. Из-за обесточивания большей части сети 81 из них задерживаются более чем на час.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Самые существенные задержки у поездов:

№711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);

№749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);

№17 Харьков-Ужгород (+11:04);

№119 Запорожье-Львов (+10:58);

№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

"Технически самые сложные задержки – это "Интерсити+", отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня два маршрута – на Краматорск (№712) и на Днепр (№732) – были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", - рассказали в Укрзализныце.

Также на вокзалах развернули хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха. Также пассажиры, при форс-мажорных обстоятельствах не успевшие на свои рейсы, с тем же билетом могут поехать на следующем рейсе того же направления.