УЗ сообщила о задержке 81 поезда более чем на час

По состоянию на 10 утра 24 ноября в дороге находятся 95 поездов. Из-за обесточивания большей части сети 81 из них задерживаются более чем на час.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Самые существенные задержки у поездов:
- №711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);
- №749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);
- №17 Харьков-Ужгород (+11:04);
- №119 Запорожье-Львов (+10:58);
- №3 Запорожье-Ужгород (+10:17).
Также на вокзалах развернули хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха. Также пассажиры, при форс-мажорных обстоятельствах не успевшие на свои рейсы, с тем же билетом могут поехать на следующем рейсе того же направления.
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