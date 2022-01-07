УЗ приостанавливает онлайн-продажу льготных студенческих билетов

Железнодорожники объяснили это "техническими работами в электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании".

В частности, сервис по онлайн-приобретению студенческих билетов не будет работать с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября. В это время "студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", - предупредили железнодорожники.