Увеличение потребления электроэнергии на 7% в Украине: ситуация и причины
13:30 15 августа Киев, Украина
В понедельник, 14 августа, на 7% увеличилось максимальное потребление электроэнергии в Украине. Согласно информации от "Укрэнерго"
, страна в течение этого дня будет осуществлять импорт электроэнергии
из Евросоюза.
"Для энергосистемы 7% увеличения максимума потребления в сутки — это необходимость быстро включить по меньшей мере 3 дополнительных блока на тепловых электростанциях", — говорится в сообщении.
Причина – начало рабочей недели, возврат жары и почти одновременное включение кондиционеров по всей стране.
"Такой стремительный рост потребления сильно перегружает энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго сообщили, что сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, Польши, Молдовы на протяжении всех суток с максимальной мощностью в отдельные часы до 1048 МВт.
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