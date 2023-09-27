Утром 1 октября будет масштабная минута молчания

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что в это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День защитников и защитниц.

"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев", — отметил Зеленский.