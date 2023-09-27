Утром 1 октября будет масштабная минута молчания
15:44 27 сентября Киев, Украина
В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, по всей стране состоится масштабная минута молчания
в память
обо всех погибших воинах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", — написал президент.
Зеленский напомнил, что в это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День защитников и защитниц.
"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев", — отметил Зеленский.
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