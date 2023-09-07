Успехи Сил обороны: бои на Клещеевском направлении
19:19 06 сентября Киев, Украина
Силы обороны
заявили об успехе на Клещеевском направлении. Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск, доложил, что в городе Клещеевке продолжаются интенсивные бои, и враг понес значительные потери.
Он выразил это в прямом эфире.
"На южном фланге, вблизи Бахмута, противник испытывает значительные потери в живой силе и военной технике. Несмотря на сопротивление, враг продолжает отступать. Наши защитники достигают успехов на направлении Клищиевка, постепенно освобождая нашу землю от оккупантов. Мы продолжаем укреплять позиции на уже освобожденных участках фронта",- отметил он.
Евлаш также добавил, что враг вынужден отступать из Клещеевки.
"В настоящее время в Клещеевке происходят бои в городских условиях. Противник сопротивляется, но под давлением наших войск начал отступать к заранее подготовленным позициям. Мы успешно наносим поражения противнику, уничтожаем его технику и личный состав. Враг находится в панике и ищет пути выбраться из этой сложной ситуации",- заключил он.
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