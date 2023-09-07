Успехи Сил обороны: бои на Клещеевском направлении

19:19 06 сентября Киев, Украина





Он выразил это в прямом эфире. Силы обороны заявили об успехе на Клещеевском направлении. Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск, доложил, что в городе Клещеевке продолжаются интенсивные бои, и враг понес значительные потери.Он выразил это в прямом эфире.

"На южном фланге, вблизи Бахмута, противник испытывает значительные потери в живой силе и военной технике. Несмотря на сопротивление, враг продолжает отступать. Наши защитники достигают успехов на направлении Клищиевка, постепенно освобождая нашу землю от оккупантов. Мы продолжаем укреплять позиции на уже освобожденных участках фронта",- отметил он.

Евлаш также добавил, что враг вынужден отступать из Клещеевки.