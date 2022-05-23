Услуга по смене прописки через "Дию" доступна уже в 7 городах

15:25 18 августа Киев, Украина

Услугой по смене места регистрации через приложение "Дия" могут воспользоваться граждане у кого есть ID-карточка и нет проблем с документами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке НВ.



Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться в новой территориальной общине, пользователь должен подать запрос в Дію. Данные о новом месте регистрации автоматически перенесут из реестра старой общины в реестр новой общины. Также данные будут автоматически переносить в реестр военкомата новой общины. В этих условиях не придется посещать военкомат для изменения места прописки.



Услуга же доступна в семи городах: Киеве, Харькове, Ровно, Луцке, Кривом Роге, Мариуполе и Виннице. Новое место регистрации будет отображаться во внутреннем или заграничном паспорте.

"Теперь все территориальные общины обязаны передавать информацию в демографический реестр в электронном виде. Мы впервые в истории подключились к реестру военнообязанных. Сейчас Дія делает запрос в этот реестр и сведения о новом месте регистрации после его изменения автоматически передаются со старого военкомата в новый. Менять регистрацию можно без посещения военкомата вообще",- заявил Федоров.

Сообщается, что в дальнейшем в Минцифры планируют запустить изменение места регистрации онлайн для владельцев бумажных паспортов.