Услуга по смене прописки через "Дию" доступна уже в 7 городах

Услугой по смене места регистрации через приложение "Дия" могут воспользоваться граждане у кого есть ID-карточка и нет проблем с документами.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке НВ.
Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться в новой территориальной общине, пользователь должен подать запрос в Дію. Данные о новом месте регистрации автоматически перенесут из реестра старой общины в реестр новой общины. Также данные будут автоматически переносить в реестр военкомата новой общины. В этих условиях не придется посещать военкомат для изменения места прописки.
Услуга же доступна в семи городах: Киеве, Харькове, Ровно, Луцке, Кривом Роге, Мариуполе и Виннице. Новое место регистрации будет отображаться во внутреннем или заграничном паспорте.
Сообщается, что в дальнейшем в Минцифры планируют запустить изменение места регистрации онлайн для владельцев бумажных паспортов.
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