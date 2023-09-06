Услуга «е-очередь» для автобусов заработает еще на пяти пунктах пропуска

19:35 18 августа Киев, Украина

Тестирование услуги «е-очередь» для автобусов будет распространено еще на пять пунктов пропуска, сообщили в соцсетях Министерства развития общин Украины.



Речь еще о пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.



В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы, говорят в Министерстве.



Кроме пунктов пропуска «Ягодин – Дорогуск» и «Устилуг – Зосин», тестирование распространят на:

Краковец – Корчевая (Львовская область);

Шегини – Медика (Львовская область);

Порубное – Сирет (Черновицкая область);

Мамалыга – Кривая (Черновицкая область);

Чоп – Захонь (Закарпатская область).

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с 21 августа, в Закарпатской – с 23 августа.