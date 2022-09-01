Усик после своей победы заявил, что украинский народ победит в войне

10:34 21 августа Киев, Украина

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о полномасштабной войне Украины и россии.

По словам спортсмена, Украину ждет яркое и развивающие будущее.

"Будущее моего государства - мы победим и будем экономически на очень высоком уровне. К нам будет приезжать много туристов, потому что наша страна богата историей".

Александр отметил влияние спорта на популярность Украины.

"Когда-то люди знали Украину благодаря спортсменам - братьям Кличко, Шевченко, Усику, Ломаченко. Сейчас нашу страну весь мир знает как ту, которая защищает себя от второй армии мира. И мы очень хорошо стоим, еще и набрасываем им".

Усик заявил, что украинский народ победит в войне.

"Некоторые люди в мире недооценивают кого-либо. Откройте глаза и посмотрите, что происходит в мире. Просто откройте глаза и посмотрите, что сейчас происходит на территории Украины. Украинцы не сдаются, они будут идти до конца, и мы победим. Надо немного больше времени на это", - сказал Усик на пресс-конференции после реванша с Джошуа.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.