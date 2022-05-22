«Усик очень уверен в своей победе над Джошуа», - заявил Красюк

Поклонники бокса и не только с нетерпением ожидают очередных побед легендарного боксера Александра Усика. На очереди бой Александра Усика (18-0, 13 КО) с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью MyBettingSites поделился мыслями о предстоящем поединке.

"У Усика абсолютно нет проблем с боем в Великобритании – он стал чемпионом Европы в Ливерпуле, олимпийским чемпионом в Лондоне, он победил Тони Белью в Манчестере, Дерека Чисору – в Лондоне – так что у него есть удачный опыт там.

Реванш не обязательно включать в условия претендентского боя. Но мы приняли очень справедливые условия, чтобы согласиться на это.

Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой, потому что его настрой будет еще более благоприятным после того, как он выиграет первый.

У Усика не было других вариантов после того, как он стал бесспорным чемпионом и защитился в бою с Тони Белью. Больше нечего было доказывать в первом тяжелом весе, оставаться там – это был бы застой или даже шаг назад.

Теперь у Александра огромная мотивация вставать в 5 утра и работать изо всех сил, потому что перед ним стоит цель. После всего двух поединков в супертяжелом весе Усик подписал контракт с королем супертяжеловесов, который неоднократно боксировал за пояс.

Для тех, кто не видит очевидной реальности, что Усик – супертяжеловес – Усик такого же размера, веса, как и его кумир – величайший Мохаммед Али. Может ли кто-нибудь из них сказать, что Али не был настоящим супертяжеловесом?

Джошуа я желаю только самого лучшего, желаю ему прекрасных тренировок, без травм и каких-либо других неприятностей. Я очень уважаю его за его достижения в боксе, за его скромное поведение, за то, что он огромная звезда, за его яркую личность.

Пусть победит сильнейший, и мы сделаем это снова в матче-реванше", – сказал Красюк.