Усик может получить самый большой в своей карьере гонорар

13:54 05 июня Киев, Украина

Бокс – один из опасных видов соревнований. Но, в то же время, один из зрелищных, популярных и высокооплачиваемых. Так, в случае участия Александра Усика в бое с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, который может пройти в Саудовской Аравии, боксер получит самый большой в своей карьере гонорар.

Как сообщает авторитетный журналист Гарет Дэвис, украинец может получить за поединок на Ближнем Востоке до 50 миллионов долларов, британец - почти в два раза больше.

"Если все пойдет по плану, то это будет удивительно. 250 миллионов долларов для его проведения - где-то около того. Чтобы все эти ребята вышли на ринг, допустим, в бою Уайлдер-Джошуа каждому нужно заплатить 40 миллионов долларов. Это уже 80 миллионов. Говорили, что Фьюри хочет 120 миллионов долларов за сражение в Саудовской Аравии. Я сомневаюсь, что он получит такую сумму. Я бы поставил, что он заработает чуть больше половины этого. Может быть, 70-80, может быть, 90 миллионов. Это очень много. Усик получит 50 миллионов. Сейчас у него есть соглашение на несколько боев по Skills Challenge Promotions", - приводит слова журналиста Boxing News 24.

Напомним, ранее промоутер Фьюри рассказал, что не получал никаких документов от организаторов шоу в Саудовской Аравии.