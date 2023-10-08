Сегодня для многих украинцев прозвучало печальное известие – ушла из жизни украинская певица Нина Матвиенко. Она скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 8 октября с прискорбием сообщила в Facebook ее дочь.
Другие подробности и причины смерти пока неизвестны.
Нина Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.
Также еще со времен СССР имела звание народной артистки Украины и почетной гражданки Киева.
Скриншот: facebook.com/TonyaMatvienko
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии