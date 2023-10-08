11:04 08 октября Киев, Украина

Сегодня для многих украинцев прозвучало печальное известие – ушла из жизни украинская певица Нина Матвиенко. Она скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 8 октября с прискорбием сообщила в Facebook ее дочь.

"Мама умерла...", – написала Тоня Матвиенко.

Другие подробности и причины смерти пока неизвестны.

Нина Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.

Также еще со времен СССР имела звание народной артистки Украины и почетной гражданки Киева.

Скриншот: facebook.com/TonyaMatvienko