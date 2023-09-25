Этой ночью ушел из жизни народный депутат Украины Андрей Иванчук. Об этом информация появилась в сообщении Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, опубликованном в социальной сети Facebook.
Стефанчук подчеркнул, что Андрей Иванчук был народным депутатом Украины и работал в 7-м, 8-м и 9-м созывах. Также он выразил искренние соболезнования семье и близким Иванчука в связи с его преждевременной утратой.
Андрей Иванчук родился в 1973 году и был членом партии "Фронт перемен". Он также занимал должность заместителя лидера партии "Батькивщина". В 2014 году, на внеочередных парламентских выборах, Иванчук был избран по списку "Народного фронта".
Стефанчук подчеркнул, что Андрей Иванчук был народным депутатом Украины и работал в 7-м, 8-м и 9-м созывах. Также он выразил искренние соболезнования семье и близким Иванчука в связи с его преждевременной утратой.
Андрей Иванчук родился в 1973 году и был членом партии "Фронт перемен". Он также занимал должность заместителя лидера партии "Батькивщина". В 2014 году, на внеочередных парламентских выборах, Иванчук был избран по списку "Народного фронта".
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