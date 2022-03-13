Ушел из жизни легендарный балетмейстер Григорий Чапкис

07:26 14 июня Киев, Украина

Стало известно о кончине известного украинского хореографа Григория Чапкиса. Он ушел из жизни на 92-м году жизни. Многие годы он проживал в Киеве. О смерти отца сообщил его сын Грег на своей странице в Facebook.

"Покойся с миром, папа", – написал он.

По данным СМИ, Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений коронавируса.

Этой зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020 года.

Напомним, что 24 февраля легендарному балетмейстеру, народному артисту Украины, лауреату международных конкурсов и многолетнему судье шоу Танцы со звездами исполнился 91 год.

Чапкис родился в Кишиневе, а в 1944 году его семья переехала в Киев. Он закончил Киевский институт культуры. Работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.